Beyaz Gazete Ana Sayfa

İşte Galatasaray'ın borcu

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2017 itibarıyla borcunun 2 milyar 883 milyon 46 bin 894 TL olduğu açıklandı.

Spor / 31 Mart 2018 Cumartesi 14:14
İşte Galatasaray'ın borcu

Galatasaray Spor Kulübü’nün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi gerçekleştirilen 2018 yıllı olağan mali genel kurulunda üyelere dağıtılan raporlarda, kulübün borcunun ne kadar olduğu açıklandı. Buna göre kulüp ve bağlı ortaklıkların net borcunun toplam 2 milyar 883 milyon 46 bin 894 TL, alacakların ise 1 milyar 719 milyon 616 bin 165 TL olduğu ifade edildi. Borç alacak farkının 1 milyar 163 milyon 430 bin 729 TL olduğu belirtildi.

Galatasaray’ın 31 Aralık 2016 itibarıyla borç alacak farkı ise 1 milyar 189 milyon 211 bin 671 TL’idi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Lütfi Kırdar Kongre MerkeziGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar