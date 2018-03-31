Beyaz Gazete Ana Sayfa

Beşiktaş'ı Talisca taşıdı

Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u Talisca'nın attığı tek golle 1-0 yendi.

Spor / 31 Mart 2018 Cumartesi 19:00
Beşiktaş'ı Talisca taşıdı
Foto Galeri için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı ile devam etti. Siyah-beyazlılar kritik mücadeleyi Anderson Talisca'nın 29'da attığı muhteşem golle kazandı ve puanını 53'e çıkararak Galatasaray'la puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın kritik karşılaşmasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Milli ara öncesinde Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 yenilen ve ağır bir yara alan Beşiktaş, 29'da Anderson Talisca'nın muhteşem golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve kritik bir üç puan elde etti.



Siyah-beyazlılar oldukça zorlandığı karşılaşmada kazanarak puanını 53'e yükseltti ve Başakşehir'i maç fazlasıyla yakalarken Galatasaray'la da farkı bire indirdi. Beşiktaş'ta kritik mücadelede sarı kart gören Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan gelecek hafta Göztepe ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.



Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise 28 puanda kaldı ve kümede kalma mücadelesinde yara aldı. Akdeniz ekibi 28. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek.

BabelSpor Toto Süper LigTaliscaBeşiktaşAlanyaspor


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar