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Beşiktaş - Alanyaspor CANLI ANLATIM...

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.

Spor / 31 Mart 2018 Cumartesi 19:00
Beşiktaş - Alanyaspor CANLI ANLATIM...

Beşiktaş milli maç arasının ardından yeniden sahaya çıkıyor...

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-0 Alanyaspor

42' Kalecinin önde olduğunu gören Talisca ceza sahasına girerken aşırtma bir vuruş denedi, top üstten auta gitti.

29' GOL... Beşiktaş 1-0 Alanyaspor (Talisca)

24' Beşiktaş gole yaklaştı. Gökhan Gönül sağ kanattan ceza alanına girdi, uzun süre bekledikten sonra yaptığı ortada kaleci Haydar topun arkadaşına gitmesine izin vermedi

20' Beşiktaş bu dakikalarda oyunu rakip sahaya yıktı. Alanyaspor ise kaptığı toplarla kontra atak arıyor.

10' Alanyaspor gole yaklaştı! M'Billa'nın vuruşunda Fabri köşeye giden topta gole izin vermedi.

5' Mücadelenin ilk bölümünde Beşiktaş daha etkili bir futbol oynuyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo

Alanyaspor: Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBilla.

BabelSpor Toto Süper LigTaliscaBeşiktaşAlanyaspor


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