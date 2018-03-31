Aziz Yıldırım çok kızdı! 'Sen konuşma...'

"Yetiştirme taraftar" açıklamaları nedeniyle tepki alan Uslu, Yıldırım'ın yeniden başkan adayı olduğu toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bunu gören Yıldırım, adeta çıldırdı.



Güneş Gazetesi'nin haberine göre, Başkan, Mahmut Uslu'nun demeç verdiği sırada "Mahmut ne konuşuyorsun? Gel şuraya otur" diyerek çıkıştı. Bunu üzerine konuşmasını kesen Uslu, Aziz Yıldırım'ın yanına giderek yerine oturdu.



MOSTUROĞLU'NU DA DURDURDU



Oldukça sinirlendiği gözlenen Yıldırım, daha sonra Uslu'ya dönerek, "Sana konuşma demiyor muyum? Ne konuşuyorsun?" dedi. Olay sonrası kızardığı gözlenen Uslu da "Yeni yönetimde olup olmayacağımı sordular başkanım" diyerek Yıldırım'a cevap verse de başkan, "Çok konuşuyorsun Mahmut. Yapma bunları" diyerek çıkıştı. Olay sonrası Uslu'nun moralinin bozulduğu görüldü. Aziz Yıldırım, asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun da açıklamalarını uzatmasına sinirlendi. Bir kulüp çalışanını yanına çağıran Yıldırım, Mosturoğlu'nun demecini kısa kesmesinin talimatını verdi.

