Antalyaspor Bursa'yı 2 golle geçti

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Bursaspor’u 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
30. dakikada sol kanattan Jevtovic’in altıpas noktası üzerine pasında Deniz Kadah’ın vuruşunu kaleci çeldi. Dönen topu Maicon filelere gönderdi. 1-0
38. dakikada Jevtovic’in ceza yayı üzerinden sert şutu yanda auta gitti.
56. dakikada Bursasporlu Furkan’ın hatalı pasında araya giren Doukara, çalımlarla girdiği ceza sahası çaprazından sert şutu az farkla üstten auta gitti.
68. dakikada Batalla’nın ara pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Delarge’nin sert şutu yandan auta çıktı.
71. dakikada Sakıb Aytaç’ın sol kanattan ceza yayı üzerine ortasında Doukara’nın indirdiği topu Deniz Kadah, uzak köşeden ağlara gönderdi. 2-0
KÜNYE
Stat: Antalya
Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Antalyaspor: Boffin xx, Diego xxx, Djourou xx, Nazım Sangare xx, Charles x, Maicon xx (Emre Güral x), Sakıb Aytaç x, Hakan Özmert xx, Milan Jevtovic x (William Vainqueur dk. 71 x), Deniz Kadah xxx (Chico dk. 90 ?), Doukara x
Yedekler: Ferhat Kaplan, Yusuf Çelik, Musa Nizam
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Bursaspor: Harun Tekin x, Titi x, Aziz Behich x, Barış Yardımcı x (Delarge dk. 61 x), Ekong x, Batalla x, Agu x, Abdullahi Shehu x, Furkan Soyalp x (Sow dk. 72), Kembo Ekoko x, Stancu x (Yusuf Erdoğan dk. 75 x)
Yedekler: Muhammet Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Sinan Bakış, Onur Atasayar, Teodor Grozav, John Joseph Bostock
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Goller: Maicon (dk. 30), Deniz Kadah (dk. 71) (Antalyasppor)
Sarı kartlar: Maicon, Vainqueur (Antalyaspor), Batalla (Bursaspor)
(İsa Akar-Cafer Eser/İHA)