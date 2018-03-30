UEFA'dan Skenderbeu'ya tarihi ceza

Kulubün Facebook hesabından yapılan açıklamada, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun, Skenderbeu'nun Avrupa müsabakalarından 10 yıllığına men edilmesi ve bir milyon avroluk disiplin cezasına çarptırılmasına karar verdiği duyuruldu.



UEFA'nın böyle bir karar vermesinin beklendiği belirtilen açıklamada, kurumda kurumsal bağımsızlık ilkesi ve tarafların haklarının güvence altına alınması konusunda ciddi eksiklikler bulunduğu iddia edildi.



Kulübün örnek teşkil eden çalışmalarının korunması için tek yolun, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ve İsviçre Yüksek Federal Mahkemesine başvurmak olduğu kaydedilen açıklamada, UEFA'nın sportif adaletinin kurumun ve ortaklarının özel çıkarlarına hizmet ettiğinin açık olduğu öne sürüldü.



Adaletin, Skenderbeu'nun masumiyetini göstereceğine ve UEFA'nın "absürt" kararını düşüreceğine inanıldığı bildirilen açıklamada, UEFA'nın bu süreçle sadece takımın itibar ve bütünlüğüne zarar verdiği ifade edildi.



