Türkiye Futbol Federasyonunun, 20172018 sezonu şubat ayı sonuna kadar futbolcu menajerlerine yapılan ödemelerle ilgili açıklamasında, bildirimde bulunan Spor Toto Süper Lig'den 12 kulübün harcaması yer aldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2017-2018 sezonunda şubat ayı sonuna kadar futbolcu menajerlerine yaptığı ödemeleri açıkladı.
TFF'nin internet sitesindeki açıklamada, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, kulüplerin federasyona gönderdiği belgeler doğrultusunda şubat sonuna kadar yapılan ödemeler paylaşıldı.
Spor Toto Süper Lig'den 12, Spor Toto 1. Lig'den 4, TFF 2. Lig'den 2 ve TFF 3. Lig'den 1 takımın menajerlere ödediği ücretlerin yer aldığı listede, Galatasaray, 3 milyon 500 bin avro ile başı çekti.
Süper Lig'den, federasyona konuyla ilgili bildirimde bulunan kulüplerin menajerlere ödediği ücretler şöyle:
Antalyaspor: 544 bin avro
Konyaspor: 703 bin 100 avro + 220 bin lira
Alanyaspor: 565 bin 340 avro
Beşiktaş: 75 bin avro
Fenerbahçe: 1 milyon 442 bin 500 avro
Galatasaray: 3 milyon 500 bin avro
Göztepe: 120 bin lira
Kardemir Karabükspor: 670 bin avro + 65 bin lira
İstanbul Başakşehir: 2 milyon 221 bin 500 avro + 804 bin 910 lira
Osmanlıspor: 130 bin avro
Akhisarspor: 59 bin lira
Trabzonspor: 1 milyon 296 bin 200 avro
Bu arada, listede Süper Lig'den Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kayserispor'un bilgileri yer almadı.