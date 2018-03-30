Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2017-2018 sezonunda şubat ayı sonuna kadar futbolcu menajerlerine yaptığı ödemeleri açıkladı.



TFF'nin internet sitesindeki açıklamada, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, kulüplerin federasyona gönderdiği belgeler doğrultusunda şubat sonuna kadar yapılan ödemeler paylaşıldı.



Spor Toto Süper Lig'den 12, Spor Toto 1. Lig'den 4, TFF 2. Lig'den 2 ve TFF 3. Lig'den 1 takımın menajerlere ödediği ücretlerin yer aldığı listede, Galatasaray, 3 milyon 500 bin avro ile başı çekti.



Süper Lig'den, federasyona konuyla ilgili bildirimde bulunan kulüplerin menajerlere ödediği ücretler şöyle:



Antalyaspor: 544 bin avro



Konyaspor: 703 bin 100 avro + 220 bin lira



Alanyaspor: 565 bin 340 avro



Beşiktaş: 75 bin avro



Fenerbahçe: 1 milyon 442 bin 500 avro



Galatasaray: 3 milyon 500 bin avro



Göztepe: 120 bin lira



Kardemir Karabükspor: 670 bin avro + 65 bin lira



İstanbul Başakşehir: 2 milyon 221 bin 500 avro + 804 bin 910 lira



Osmanlıspor: 130 bin avro



Akhisarspor: 59 bin lira



Trabzonspor: 1 milyon 296 bin 200 avro



Bu arada, listede Süper Lig'den Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kayserispor'un bilgileri yer almadı.



