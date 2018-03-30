Sivasspor sürprize izin vermedi!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının ilk maçında Sivasspor ile Kardemir Karabükspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sivasspor, ligin son sırasında bulunan rakibi karşısında çok zorlansa da sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.



Sivasspor'a 3 puanı getiren tek gol, karşılaşmanın 47. dakikada Thievy Bifouma'dan geldi.



Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 41'e yükseltirken 7. sıraya yükseldi. Ligin son sırasına demir atan Karabükspor ise 12 puanda kaldı.



Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor, Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Karabükspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.