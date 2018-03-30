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Şekip Mosturoğlu: Başkanın mega bir projesi var

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, kulübün haziran ayında yapılacak olağan kongresinde başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım'ın ses getirecek "mega" bir projesinin olduğunu söyledi.

Spor / 30 Mart 2018 Cuma 13:10
Şekip Mosturoğlu: Başkanın mega bir projesi var
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Çırağan Sarayı'nda kongre üyelerinin de katılımıyla düzenlenen organizasyonda adaylığını duyurmasının ardından Mosturoğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Seçimin 3 Haziran'da yapılacağını hatırlatan sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı, 'Süreç önceden başladı. Ali (Koç) Bey adaylığını çok uzun bir süre önce, başkan ise bugün açıkladı. Şimdi iki aday var. Kulüp içi demokrasi ve seçim kültürünün gelişmesi konularında çok adaylı seçimlerin faydalı olduğunu düşünüyorum. Projeler yarışacaktır ve bu projeler Fenerbahçe'ye çağ atlatacaktır. Bu yüzden seçimin hayırlı olacağını düşünüyorum. Kazanan Fenerbahçe olacak.' diye konuştu.

Çok katılımlı, rekor seviyede bir kongre olmasını beklediğini aktaran Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın projeleriyle ilgili olarak ise şunları aktardı:

'Başkanın mega bir projesi var. Tüm illeri kapsayan bir proje. Projeyle ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapacak. Gerçekten bugünün güncel konularını içeren, üzerinde çok kafa yorulup tartışılması gereken bir proje.'

- 'Seçim yarışının dışında tutmaya çalışacağız'

Şekip Mosturoğlu, futbol takımının seçim sürecinden etkilenip etkilenmediği sorusuna şu cevabı verdi:

'Başkan, adaylığını bunun için geç açıkladı. Seçim sürecinin sadece futbolu değil, diğer branşları da olumsuz etkilememesi konusunda yoğun bir çaba sarf ettik. Seçim sürecinin erken başlamasına ilk defa şahit oldum. Haliyle etkiler diye düşünüyorduk. Onları (branşları) seçim yarışının dışında tutmak için çaba sarf edeceğiz ama bu zor. Taraftarımızın da seçim sürecinden çok fazla etkilendiğini düşünüyorum.'

Başkan adaylarının özellikle futbol takımıyla ilgili projelerinde UEFA'nın ve Türkiye Futbol Federasyonunun kurallarını unutmaması gerektiğini vurgulayan Mosturoğlu,'Ali Bey'in ağzından yüksek transferler olacağı şeklinde açıklama duymadım. Ali Bey de önümüzdeki günlerde projelerini açıklayacaktır. Başkan da açıklayacak. Her ikisi de UEFA kurallarını biliyor. Bu kurallar içinde projelerini sunacaklardır. Her ikisi de gerçeklere uygun olarak projelerini anlatacaktır.' diye görüş belirtti.

- 'İkiye bölünme doğrudan Ali Bey'le ilgili değil'

Şekip Mosturoğlu, başkan Yıldırım'ın daha önce yaptığı 'Taraftarlar ikiye bölündü, sosyal medyada uzun süredir güdümlü hesaplar sayesinde başlamış olan gerginlik artık sokağa yansımaya başladı. Ali Koç'u tebrik ediyorum, 3 Temmuz'da başarılamayan ayrışma şimdi başarıldı.' açıklamalarının sorulması üzerine şunları kaydetti:

'İkiye bölünme doğrudan Ali Bey'le ilgili değil. Reina saldırısının olduğu gece Fenerbahçe'ye de sosyal medya üzerinden bir saldırı oldu. Cumhuriyet Savcılığına o süreç yansıtıldı. O hesapların FETÖ'yle ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Bu hesapların sayısı çoğaldı. Taraftarımız da onları Fenerbahçeli hesaplar olarak görüp onlar üzerinden iletişim kurduklarında, farkında olmadan bir yapının çalışmasına katkıda bulunuyor. Bu Cumhuriyet Savcılığının dosyalarıyla ispatlanmış bir şey. Biz yoksa Ali Bey'in adaylığıyla ilgili bir şey demedik.'

Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın heyecanının koruduğunu da vurgulayarak, 'Başkan büyük hayaller kurup bunun peşinde koşan biri. Heyecan bitmediği sürece bu tip yarışların içinde olacaktır ve biz de onu destekleyeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

Şekip MosturoğluFenerbahçeAziz Yıldırım


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