Göztepe, Hüseyin Göçek ile 5. kez

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü oynanacak olan Göztepe-Kasımpaşa karşılaşmasını İstanbul bölgesi hakemlerinden Hüseyin Göçek'in yöneteceği açıklandı. Deneyimli hakem, bu sezon 5. kez İzmir ekibinin maçında düdük çalacak.



Göztepe, daha önce Göçek'in yönettiği 4 maçtan 7 puan çıkarmayı başardı.



41 yaşındaki hakem, bu sezon ilk olarak sarı-kırmızılı takımın 8. haftada deplasmanda oynadığı Antalyaspor karşılaşmasında görev almış ve İzmir temsilcisi bu maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.



11. haftada Göztepe'nin sahasında Beşiktaş'a 3-1 kaybettiği maçın da hakemi olan Göçek, 16. haftada yine aynı stadyumda Göztepe'nin Atiker Konyaspor'u 1-0 ile geçtiği maçta da düdük çalmıştı.



Tecrübeli hakem, son olarak da 20. haftada Trabzonspor ile Göztepe'nin golsüz berabere kaldığı karşılaşmada görev yaptı.