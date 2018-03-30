Beyaz Gazete Ana Sayfa

Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Haziran'da yapılacak seçimde yeniden aday olacağını açıkladı.

Spor / 30 Mart 2018 Cuma 11:12
Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı

Fenerbahçe'nin 2-3 Haziran'da yapılacak seçimlerinde Ali Koç'tan sonra mevcut başkan Aziz Yıldırım da başkanlığa aday olduğunu resmen açıkadı.

'ONURLA GURURLA YENİDEN ADAYIM'
Adaylığını açıklamak için düzenlenen basın toplantısında konuşan Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı;

'İlk kez başkan seçildiğim 20 yıl önceki heyecandan daha heyecanlıyım. Fenerbahçe için bir ömür verdim, bir ömür daha veririm. Türkiye'de modern tesisleşme hamlesiyle diğer takımlara yol gösterdik. Dünyaca ünlü transferlerle gözleri Fenerbahçe'ye çevirdik. Bilmiyorlardı ki Fenerbahçe, Aziz Yıldırım değildir. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den ibarettir. Geri adım atsaydım Fenerbahçe, Fenerbahçelilerin olmayacaktı. Ruhumuz bir diyerek onurla ve gururla Fenerbahçe başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Unutmayın asıl olan Fenerbahçe'dir.'

FenerbahçeAziz Yıldırım


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar