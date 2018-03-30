Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı

Fenerbahçe'nin 2-3 Haziran'da yapılacak seçimlerinde Ali Koç'tan sonra mevcut başkan Aziz Yıldırım da başkanlığa aday olduğunu resmen açıkadı.



'ONURLA GURURLA YENİDEN ADAYIM'



Adaylığını açıklamak için düzenlenen basın toplantısında konuşan Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı;



'İlk kez başkan seçildiğim 20 yıl önceki heyecandan daha heyecanlıyım. Fenerbahçe için bir ömür verdim, bir ömür daha veririm. Türkiye'de modern tesisleşme hamlesiyle diğer takımlara yol gösterdik. Dünyaca ünlü transferlerle gözleri Fenerbahçe'ye çevirdik. Bilmiyorlardı ki Fenerbahçe, Aziz Yıldırım değildir. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'den ibarettir. Geri adım atsaydım Fenerbahçe, Fenerbahçelilerin olmayacaktı. Ruhumuz bir diyerek onurla ve gururla Fenerbahçe başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Unutmayın asıl olan Fenerbahçe'dir.'