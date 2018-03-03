Karabük 0-7 Galatasaray

Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'a farklı galibiyeti getiren golleri 5., 18., 25. ve 33. dakikalarda Gomis, 16. dakikada Özgür Yılmaz kendi akelsine, 40. dakikada Garry Rodrigues ve 64. dakikada Sinan Gümüş kaydetti.



Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 50 yaparak zirvede yer alırken, Karabükspor 12 puanla ligin son sırasında kaldı.



G.SARAY BU SEZONKİ EN ERKEN GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray ilk atağında Karabük'te golü buldu. Sarı kırmızılılar 5. dakikada golcüsü Gomis'le 1-0 öne geçti. Garry Rodrigues'in arka direğe ortasını Feghouli kafayla indirdi. Gomis bu ikramı geri çevirmedi ve gol perdesini açtı.



KARABÜKSPOR'UN GARDINI DÜŞÜREN GOL! KENDİ KALESİNE

Galatasaray, 16. dakikada Özgür Yılmaz'ın kendi kalesine golüyle farkı 2'ye çıkardı. Nagatomo'nun ortasında ters bir kafa vuruşu yapan Karabüksporlu futbolcu topu kendi ağlarına yolladı: 2-0



SOL KANATTAN BİR GOL DAHA

Galatasaray sol kanattan geliştirdiği ataklarda üst üste 3. golünü buldu. Sarı-kırmızılılar, 18. dakikada Gomis'le farkı 3'e çıkardı. Nagatomo'nun ortasında Gomis topu filelere gönderdi ve skoru 3-0 yaptı.



İLK 25 DAKİKADA HAT-TRİCK

Karabük'te Bafetimbi Gomis durdurulamıyor. Aslan'ın yıldızı 25 dakikada hat-trick yaptı. Sofiane Feghouli'nin maçtaki 2. asistinde altıpas çizgisi üzerinde topla buluşan Gomis topu ağlarla buluşturarak hat-trick yaptı.



YİNE GOMİS YİNE GOMİS

33. dakikada Gomis'in 4'üncü, Galatasaray'ın 5'inci golü geldi. Fransız yıldız bu golle Süper Lig'deki gol sayısını 23'e çıkardı.



6. GOL GARRY RODRIGES'TEN GELDİ

40. dakikada Garry Rodrigues'in golüyle Galatasaray skoru 6-0 yaptı. Mariano'nun enfes arka direk ortasını, Rodrigues kafayla bitirdi. Sarı kırmızılılar 40. dakikada skoru 6-0'a getirdi.



SİNAN GÜMÜŞ SAHNEDE: 7-0

64. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle Galatasaray skoru 7-0 yaptı. Mariano'nun sağ kanattan pasında Sinan Gümüş ceza sahasında topla buluştu. Sinan kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.



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