Açıkgöz, hafta içinde maça iyi hazırlandıklarını, geçmiş maçlarda yapılan hatalar üzerinde durduklarını kaydederek, “Kalemize gelen ilk golü yedikten sonra bütün direncimiz kırılıyor. 7-0'lık skordan sonra söylenecek bir laf yok. Durum gösteriyor ki bir sonraki senenin hazırlığını yapacağız. Bu mevcut kadronun içinde önümüzdeki süreçte transferlerle alakalı kulübün durumu ne olur bilemiyorum. Bu oyuncu topluluğu ile seneye de devam edeceğimize göre, altyapıdan çocuklara da şans vererek, kalan 10 maçı değerlendireceğiz” dedi.



Açık oynadıkları yönünde gelen bir soruya Açıkgöz, şunları söyledi:



'Topa sahip olduğun zaman tabii ki atak yapmak için açık oynayacaksın. Galatasaray karşısında birinci bölgede kapanırsan gol yeme ve pozisyon verme şansı daha çok fazla. İkinci bölgede Rakibe alanı daraltıp top oynatmamak üzerine çalışma yaptık. Galatasaray'da üst düzey oyuncu var. Büyük maçlarda kalite farkı ortaya çıkıyor. Futbolculara da bir şey diyemiyorum. Savunmayı ikinci bölgede yapmanın daha mantıklı olduğunu düşündük. Geriye çekildiğiniz zaman daha rahat gol yeme şansı var.'





