Bafetimbi Gomis tarihe geçti

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçti. Gomis, Kardemir Karabükspor ağlarına attığı golle ligdeki gol sayısını 24 yükseltti. Yıldız futbolcu, böylece Galatasaray'da futbol oynamış yabancı futbolcular arasında ligde en çok gol kaydeden isim oldu.



Gomis, sarı-kırmızılılarda oynamış 22 gollü Brezilyalı futbolcu Mario Jardel ve 20 gollü Çek Milan Baros'u geride bıraktı. Fransız golcü bunları lig daha bitmeden başarmış oldu.



2008-2009 sezonu



Milan Baros: 31 maç - 20 gol



2000-2001 sezonu



Mario Jardel: 24 maç - 22 gol





