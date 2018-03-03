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Bafetimbi Gomis tarihe geçti

Galatasaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis, ligde attığı 24 golle sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla lig golü atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel’i geçti.

Spor / 03 Mart 2018 Cumartesi 21:29
Bafetimbi Gomis tarihe geçti

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçti. Gomis, Kardemir Karabükspor ağlarına attığı golle ligdeki gol sayısını 24 yükseltti. Yıldız futbolcu, böylece Galatasaray'da futbol oynamış yabancı futbolcular arasında ligde en çok gol kaydeden isim oldu.

Gomis, sarı-kırmızılılarda oynamış 22 gollü Brezilyalı futbolcu Mario Jardel ve 20 gollü Çek Milan Baros'u geride bıraktı. Fransız golcü bunları lig daha bitmeden başarmış oldu.

2008-2009 sezonu

Milan Baros: 31 maç - 20 gol

2000-2001 sezonu

Mario Jardel: 24 maç - 22 gol


MilanBarosKardemir Karabükspor


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