'Galatasaray maçı kolay olmayacak'

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün yapılan sabah idmanı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Çalımbay, “Galatasaray maçımız var. Çok etkili oyun oynayan bir takım. Çok etkili forvetlere sahip olan bir takım. Tabi ki biz bunu biliyoruz, her türlü tedbirimizi alacağız. Kolay bir maç olmayacak. Fakat Galatasaray'ın nasıl hedefi varsa bizim de hedefimiz var. Bunun için ligin sonuna kadar bu maç dahil bütün maçlardan galibiyetle ayrılmak için mücadele edeceğiz. Geçen eksik çalışmamıza rağmen arkadaşlarımızın isteği, arzusu dört dörtlük” dedi.



“Ligin aşağısı ve yukarısı için bir şey konuşmak için erken”



Çalımbay, kalan 8 haftada ligin aşağısının da yukarısının da karışık olduğunu, herkesin zor maçları olduğunu hatırlatarak, “Aşağıdaki takımların da zor maçı var, yukarıdaki takımların da zor maçı var. Galatasaray tabi ki puan olarak daha avantajlı durumda ama ligin sonunda şu olur, bu olur demek için çok çok erken. Biz burada hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. Tek düşüncemiz ligde kalan 8 maçı çok iyi bitirmemiz gerekiyor ki istediğimiz sonuca ulaşalım. Bizim yapmamız gereken şeyler bunlar. Başka bir düşüncemiz kesinlikle yok. Onun için şu anda yapacağız tek şey Galatasaray maçına çok iyi hazırlanıp, o maçı da iyi bir şekilde bitirmek” diye konuştu.



“Okay'ı bu maça yetiştirmeye çalışıyoruz”



Takımdaki sakat futbolcuların son durumları ile ilgili bilgi veren Çalımbay, “Estaban en az 1 ay daha bizimle beraber değil. Durica 2-3 hafta sürebilir. Bero ve Castillo da 2-3 daha yok. Onazi biliyorsunuz cezalı. Okay'ın durumu belli değil. Okay'ın durumu büyük ihtimalle yarın netleşir. Onun milli maçta aldığı bir darbe nedeniyle bileğinde problem var. İnşallah onu bu maça yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunların dışında hiçbir eksiğimiz yok” ifadelerini kullandı.



“Son dakikaya kadar oyundan kopmamalıyız”



Galatasaray'ın özellikle kendi sahasında etkili oynayan bir takım olduğuna vurgu yapan Çalımbay, “Galatasaray'ın belli oyuncularına değil, bütün takıma dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim de bir kere takım oyunu oynamamız, kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Bizim de puan ve puanlara çok ihtiyacımız var. Onun için biz Galatasaray veya başka takımla oynamışız fark etmiyor. Bizim kalan bu 8 maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Onun için tek düşüncemiz kendi oyunumuzu sahada sergilemek. Bu maçı mücadele etmeden, kora kor oynamadan kazanmamız mümkün değil. Hakem arkadaşımızın son düdüğüne kadar oyundan kopmadan mücadele etmemiz gerekiyor' şeklinde konuştu.



“Antrenmanlarımız mükemmel geçti”



Milli Takım maçları için verilen arada Galatasaray maçı öncesi verilen 5 günlük izin ile ilgili sorulan bir soruya ise Çalımbay, “Biz toplu olarak 5 gün izin vermedik. Ara ara izinler verdik. Bir kere az kişiyiz. İstediğimiz çalışmaları az olunca yapamıyoruz. En son hazırlık maçı oynadık hazırlık maçında da hiç kimseyi oyundan çıkarmadık, hepsini 90 dakika oyunda tuttuk. Sadece Burak'ı oynatmadık onu da ufak tefek problemleri olduğu için oynatmadık. Normalinde biz eğer kadromuzda biraz daha oyuncumuz olsaydı, iyi bir takımla hazırlık maçı yapabilirdik. Bu yabancı bir takım da olabilirdi, başka bir takım da olabilirdi ama kadromuzda az kişi olduğu için antrenmanlarımız daha sıkı bir şekilde yapıp bir gün daha izin verdik. Antrenmanlarımız mükemmel geçti. U-21 takımı ile yaptığımız maç da mükemmel geçti. Tempolu bir maçtı ondan sonra bir gün izin vermek doğal. Fizik olarak burada kalan arkadaşlarımız çok işi çalıştılar. Zaten milli takımda olan arkadaşlar da her gün antrenman yaptılar. Tek sorunumuz sakatlıklar, onun dışında başka bir sorunumuz yok” cevabını verdi.



“Kongreden Trabzonspor kuvvetlenerek çıkacak”



Bordo-mavili kulüpte yaşanan kongre süreci ile ilgili soruyu ise Rıza Çalımbay, “Bunu not almıştım ama sonra vazgeçmiştim. Ama siz sorunca söyleyeyim. Kongrenin bence Trabzonspor'a hiçbir zararı olmayacak, aksine Trabzonspor'a çok büyük bir faydası olacak. Bir kere buradan Trabzonspor kuvvetlenerek çıkacak. Hangi yönetim gelirse gelsin. Başkanımız devam ederse başkanımız olur, başka kişi olursa şu an bir belirsizlik var. Kim gelirse gelsin buraya güç katacaktır, yeni bir yönetim kuracaktır, yeni şeyler yapacaktır. Yalnız burada radikal kararlar alınması gerekiyor. Onları aldıktan sonra Trabzonspor'un önünün çok açık olduğunu görüyorum. Trabzonspor camiasını korkutmasın” şeklinde cevapladı.



Çalımbay, yeni bir soru üzerine ise bahsettiği radikal kararlarla ilgili olarak, “Radikal kararlar bizle alakalı değil yönetimin vereceği kararlardır. Kendileri görmüşlerdir. Başkanımız oyuncuları, camiayı tanıyor. Dışarıdan görenler mutlaka kendilerine göre güzel şeyler yapacaklardır. Benim söylemek istediğim o. Tabi ki biz de sezon bitince bir rapor çıkartacağız. Onlar da onunla ilgileneceklerdir” dedi.



“Bizim başka takımlar ile ilgili bir şey söylememiz mümkün değil”



Tecrübeli teknik adam, son olarak rahatsızlık duyduğu bir konuya açıklık getirmek istediğini belirterek şunları söyledi:



“Geçen hafta belki kulağınıza geldi veya gelmedi. Benim rahatsız olduğum şeyler oldu. Benim burada bir sorumluluğum var. Benim burada tek hedefim sezonu çok çok iyi bir yerde bitirmek. Bizim diğer takımlarla ilgili bazen ağzımızdan farklı söylemler oluyor. Şampiyonluklar ile ilgili veya başka şeylerle ilgili. Bundan dolayı ben de mağdur ve kötü duruma düşüyorum. Örneğin benim Beşiktaşlı olduğum, Beşiktaş'ta yetiştiğim için bana sürekli Beşiktaş ile ilgili sorular soruluyor. Bizim işimiz Trabzonspor'u çok çok iyi yere getirmek, başka hiçbir düşüncemiz yok. Galatasaray'ın şampiyonluğu, Başakşehir'in, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile ilgili bazen sorular sorulduğunda cevaplar veriyoruz. Fakat Galatasaray maçından önce sosyal medyada ‘Beşiktaş şampiyon olur' gibi söylemler benim ağzımdan yazılmış. Bunlar gerçeği yansıtmıyor, bizim böyle demecimiz yok. Bizim diğer takımlarla ilgili bir şey söylememiz mümkün değil. Baktığınız zaman şampiyonluk belli değil. Bir sürü maç var. Onun için bizim çıkıp bir şey söylememiz mümkün değil. Bizim bütün takımlara saygımız sonsuzdur ama bizim şu an için tek düşüncemiz Trabzonspor'dur. Trabzonspor olarak ligi iyi bir yerde bitirmektir.”