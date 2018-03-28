Galatasaray EuroCup’ta finale çıktı!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroCup’ta yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Perfumerias Avenida’ya 57-55’lik skorla mağlup olmasına rağmen ilk maçı İstanbul’da 69-62 kazandığı için averaj farkıyla adını finale yazdırdı. Temsilcimizin rakibi yarın akşam (29 Mart) saat 20.00’de oynanacak Reyer Venezia – Hatay BŞB maçı ile belli olacak.



Galatasaray’da Allie Quigley 24 sayıyla maçın ve takımının en skorer oyuncusu oldu. Bu sonuçla Kadınlar EuroCup’ta Türk derbisi ihtimali de iyice artmış oldu. Hatay’da oynanan ilk maçta konuğu Reyer Venezia karşısında 74-54 kazanan Hatay BŞB finale yükselme yolunda ciddi bir avantaj elde etmişti.



Salon: Pabellon Arena



Hakemler: Sebastian Clivaz xx Dariusz Zapolski x, Martin Horozov xx



Perfumerias Avenida: Silvia Dominguez xx 15, Laura Gil x, Krisi Tijana Givens x 6, Erika De Souza x 6, Kim Mestdagh x, Adaora Elonu xx 8, Angelica Robinson xx 10, D’Andra Moss xx 5, Laura Nicholls x 4, Maria Asurmendi x 3



Başantrenör: Miguel Angel Ortega



Galatasaray: Olivia Epoupa xx 9, Işıl Alben x 2, Jelena Dubljevic x 6, Kaela Davis x, Gintare Petronyte xx 12, Allie Quigley xxxx 24, Ewelina Kobryn x 2, Tuğba Taşçı x, Merve Uygül x



Başantrenör: Marina Maljkovic



1. Periyot: 17-9 (Perfumerias Avenida lehine)



Devre: 31-26 (Perfumerias Avenida lehine)



3. Periyot: 45-44 (Perfumerias Avenida lehine)