Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter'i yere serdi

NBA'de Philadephia'nın New York'u yendiği maçta Ersan İlyasova, FETÖ lideri Gülen'e bağlılık yemini eden Enes Kanter'i bloklayınca sosyal medyayı coşturdu.

Spor / 29 Mart 2018 Perşembe 11:01
Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter'i yere serdi
Video için tıklayın

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Philadelphia 76ers'ın New York Knicks'i 118-101 yendiği maça, Ersan İlyasova'nın Enes Kanter'i yere sermesi damga vurdu.

Kenardan gelip 28 dakika süre alan Ersan İlyasova smaca giden Enes Kanter'i arkadan gelip blokladı, hakemlerin faul kararı verdiği pozisyonda yere düşen Kanter sakatlık geçirdi.

İlyasova, Kanter'le hiç ilgilenmedi ve pozisyonun tekrarını izlemek için tepedeki dev ekrana baktı. Enes Kanter'in yere yıkılışı sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı ve 'Son kale düştü' yorumları yapıldı.

Ersan İlyasovaNbaEnes Kanter


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar