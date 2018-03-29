Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 30, 31 Mart ve 1, 2 Nisan tarihlerinde oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. 1 Nisan Pazar günü TT Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacakken, mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev alacak.



Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 27. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şu şekilde:



30 Mart Cuma



20.00 Demir Grup Sivasspor - Kardemir Karabükspor: Ali Şansalan



31 Mart Cumartesi



13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler



16.00 Antalyaspor - Bursaspor: Halil Umut Meler



19.00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Barış Şimşek



1 Nisan Pazar



13.30 Göztepe - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek



13.30 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan



16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu



19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Fırat Aydınus



2 Nisan Pazartesi



20.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Ümit Öztürk



