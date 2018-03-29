19 Mayıs Stadyumu dünyanın en iyileri arasında

StadiumDB.com tarafından her yıl yeni tamamlanan statlar arasında internet üzerinden yapılan değerlendirmeyle dünyanın en iyi statları belirleniyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından TOKİ'ye yaptırılan 33 bin 919 kişilik Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu da 2017 yılında hizmete giren statlar arasında sekizinci sırada yer alarak dünyanın en iyileri arasına girmeyi başardı.

Etrafı 62 bin led kullanılarak ışıklandırılan Samsun YeniStadyumu, görsel bir şölen de sunuyor.Gençlik veSpor GenelDursun Türk, AA muhabirine, son dönemde ülke genelinde 36 stadın yapımının planlandığını söyledi.Bunlardan 16'sının tamamlandığını belirten Türk, 'Dünyada her yıl yeni biten stadyumlarla ilgili farklımecraları üzerinden beğenilme açısından farklı kriterler konulan yarışmalar yapılıyor. Bu sene'nin bitirdiği 3 stadyum vardı. Bunlar yarışmada ilk 20 içindeydi. Bu, bizim açımızdan çok sevindirici bir gelişme çünkü bu statlarımızın dünyadaüzerinden tanınırlığı, bizim açımızdan çok önemli.' ifadelerini kullandı.'nin ABD'den sonra dünyada bir dönemde en fazla stat yapan ülke konumunda bulunduğuna dikkati çeken Türk, yeni hizmete girenlerle statların yaş ortalamasının 2-3 yıl olduğunu dile getirdi.