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19 Mayıs Stadyumu dünyanın en iyileri arasında

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu, 2017 yılında hizmete giren statlar arasında yapılan değerlendirmede, ilk 10'a girdi.

Spor / 29 Mart 2018 Perşembe 11:04
19 Mayıs Stadyumu dünyanın en iyileri arasında
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StadiumDB.com tarafından her yıl yeni tamamlanan statlar arasında internet üzerinden yapılan değerlendirmeyle dünyanın en iyi statları belirleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından TOKİ'ye yaptırılan 33 bin 919 kişilik Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu da 2017 yılında hizmete giren statlar arasında sekizinci sırada yer alarak dünyanın en iyileri arasına girmeyi başardı.




Etrafı 62 bin led kullanılarak ışıklandırılan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu, görsel bir şölen de sunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, AA muhabirine, son dönemde ülke genelinde 36 stadın yapımının planlandığını söyledi.

Bunlardan 16'sının tamamlandığını belirten Türk, 'Dünyada her yıl yeni biten stadyumlarla ilgili farklı sosyal medya mecraları üzerinden beğenilme açısından farklı kriterler konulan yarışmalar yapılıyor. Bu sene Türkiye'nin bitirdiği 3 stadyum vardı. Bunlar yarışmada ilk 20 içindeydi. Bu, bizim açımızdan çok sevindirici bir gelişme çünkü bu statlarımızın dünyada sosyal medya üzerinden tanınırlığı, bizim açımızdan çok önemli.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ABD'den sonra dünyada bir dönemde en fazla stat yapan ülke konumunda bulunduğuna dikkati çeken Türk, yeni hizmete girenlerle statların yaş ortalamasının 2-3 yıl olduğunu dile getirdi.

 

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