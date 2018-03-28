Skora sinirlenen Messi tribünü terk etti!

İspanya ile özel maçta karşı karşıya gelen Arjantin zorlu deplasmandan 6-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve ağır bir mağlubiyet aldı.



Ev sahibi İspanya 12. dakikada Diego Costa’nın golüyle 1-0 öne geçerken 27. dakikada Isco skoru 2-0’a getiren isim oldu.



Arjantin’de kaptanlık pazubandı takan Nicolas Otamendi 39. dakikada attığı golle ilk yarının 2-1 sona ermesini sağlayan isim oldu.



İkinci yarıya da hızlı başlayan İspanya, 52’de Isco, 55’te Thiago Alcantara ile durumu 4-1 yaparken 73’te Iago Aspas, 74’te yine Isco’nun attığı goller maçın skorunu 6-1 olarak tayin etti.







MESSİ TERK ETTİ



Real Madrid’in yıldızı Isco milli formayla ilk kez hat-trick yaparken Barcelona’lı Lionel Messi sakatlığı nedeniyle maçı tribünden takip etti.Arjantin’in yıldızı Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle oynamadığı İspanya maçında ülkesinin 6. golü yemesinin ardından tribündeki yerini sinirli bir şekilde terk etti.



Özel maçta İspanya farklı bir galibiyete imza atarken Isco hat-trick yaparak yıldızlaşırken Lionel Messi ise tribünde büyük üzüntü yaşadı.



Mücadelenin 74. dakikasında Isco’nun attığı golle skor 6-1’e gelince tribündeki koltuğundan kalkan Lionel Messi’nin sinirli bir şekilde tribünü terk ettiği görüldü.



