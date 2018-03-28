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Mustafa Cengiz'in isyanı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sermaye artırımından elde ettikleri gelir sonrası birçok menajerin alacakları için kulübün kapısına dayandığını söyledi.

Spor / 28 Mart 2018 Çarşamba 15:57
Mustafa Cengiz'in isyanı

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Rakiplerine saygı içerisinde, hak ederek şampiyon olmak istediklerini söyleyen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, “İnşallah her maçı final maçı havasında tek tek çarpışarak, doğru mücadele ederek, hakkıyla kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

BİR REFORM OLACAĞINA İNANIYORUM

Futbolda değişen vergi yasası hakkında konuşan Mustafa Cengiz, “Çıkan yasa çok önemli. Bu yasanın Türk sporuna olimpik dallarda yardımcı olmasını diliyoruz. Şimdi buradan çıkan belli bir spor branşına yönlendirilen çocuğun beslenmesi, iaşesi geçimi gerek. Bu yasanın doğru kullanılması, doğru yönlendirilmesi halinde önümüzdeki 20 yılda Türk sporunu gerektiği yerlere, dünyanın ilk 3'üne sokacağına inanıyorum. Bir sıçrama bir reform, olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.



MENAJERLER BİZİ BOMBARDIMANA TUTUYOR

Sermaye artımından ciddi bir gelir elde ettiklerini dile getiren Cengiz, “Fakat maalesef menajerler icra takibine başladı.

Yıllardır alamadıkları ücretler için sağ olsunlar, bir anda bizi bombardımana tutuyorlar. Siz biraz ayağa kalkmaya, yürümeye başladığınızda omuzlarınıza basıp indirmeye çalışıyorlar. Biz bu menajerleri, bu kurumları not alıyoruz. Galatasaray'ın kurumsal hafızasına bırakıyoruz. Buradan ilan ediyorum; Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz. Galatasaray dev bir buz dağıdır. Galatasaray kendisine yapılan iyiliği de unutmaz, kötülüğü de unutmaz” şeklinde konuştu.

HER MAÇ SİPER SAVAŞI

“Son 8 haftaya 4 takımın aynı anda girmesi rekabeti, adrenali arttırır” diyen Cengiz, “Geçimsizlik, iç huzursuzluk, ülkemizin iç ve dış düşmanlarına karşı uğraştığı bugünlerde spor alanında insanların deşarjı, rahatlaması anlamına geliyor. Bizim bütün istediğimiz özellikle hakemlerin hakkaniyetle gördüğünü çalan düzgün yönetimler altında şampiyonun çıkması. Tabi ki bir Galatasaraylı olarak da bunun Galatasaray olmasının istiyoruz. Her maç bir siper savaşı. Taraftar 2 aydır bizi çok mutlu ediyor. Galatasaray Store'larda satışlar 3 katına çıktı” açıklamasını yaptı.

Spor TotoŞampiyonGalatasaray


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