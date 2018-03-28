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İşte Fenerbahçe'nin yeni kalecisi!

Fenerbahçe'nin deneyimli çalıştırıcısı Aykut Kocaman, yönetime sunduğu raporda Eljif’in kiralanmasını istedi. Kaleci takviyesi gerektiğini de düşünen Kocaman’ın ilk tercihi ise Bursa’nın kaptanı Harun Tekin. Raporda stoper eksiğine de dikkat çekildi.

Spor / 28 Mart 2018 Çarşamba 11:58
İşte Fenerbahçe'nin yeni kalecisi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın önümüzdeki sezon takımın başında devam edip etmeyeceği merak konusu.

Mevcut başkan Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan seçilmesi durumunda Kocaman ile devam edeceği konuşuluyor.

Deneyimli çalıştırıcının yeni sezonun yapılanması için yönetime bir ön rapor vermesi de bu iddiaları güçlendiriyor.



SEZON BAŞINDA ANLAŞILMIŞTI

Kocaman, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Volkan Demirel’in takımda tutulsa bile mutlaka birinci kaleci alınmasını istedi. En güçlü aday Bursaspor’un kaptanı Harun Tekin. 28 yaşındaki file bekçisinin Bursa ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bursa ile F.Bahçe arasında yaşanan sorunlar bu transferdeki en büyük engel görünüyor. Sezon başında Sarı-Lacivertliler, Harun ile anlaşmıştı. Ancak Kocaman, bu transfere onay vermemişti.

FenerbahçeHarun Tekin


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