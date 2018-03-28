İngiltere İtalya'yla yenişemedi

Wembley Stadı'nda oynanan hazırlık maçında İngiltere ile karşılaşan İtalya, son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle zorlu deplasmanda 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İtalya'nın kazandığı penaltıya 'VAR' sistemiyle karar verildi
Özel maçta İtalya’yı konuk eden İngiltere uzun süre üstün götürdüğü maçın son anlarında yediği golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
Mücadelenin 26. dakikasında Vardy’nin attığı golle 1-0 öne geçen İngiltere, ilk yarıyı bu skorla önde tamamlayan taraf oldu.
İkinci yarıda beraberlik için bastıran İtalya 87. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu Lorenzo Insigne ile gole çevirdi ve durumu 1-1’e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.
Öte yandan maçın hakemi Deniz Aytekin, VAR kararıyla İtalya’nın lehine penaltı kararı veren isim oldu.