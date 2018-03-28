İngiltere İtalya'yla yenişemedi

Özel maçta İtalya’yı konuk eden İngiltere uzun süre üstün götürdüğü maçın son anlarında yediği golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.



Mücadelenin 26. dakikasında Vardy’nin attığı golle 1-0 öne geçen İngiltere, ilk yarıyı bu skorla önde tamamlayan taraf oldu.



İkinci yarıda beraberlik için bastıran İtalya 87. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu Lorenzo Insigne ile gole çevirdi ve durumu 1-1’e getirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.



Öte yandan maçın hakemi Deniz Aytekin, VAR kararıyla İtalya’nın lehine penaltı kararı veren isim oldu.