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Galatasaray'da sakat futbolcuların durumu

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan futbolcuların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Spor / 28 Mart 2018 Çarşamba 12:45
Galatasaray'da sakat futbolcuların durumu

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan İnce, A Milli Takım'dan hafif sakatlıkla dönen Serdar Aziz ve Selçuk İnan'ın tedavisine başladıklarını belirterek, 'Serdar Aziz ve Selçuk İnan'ın milli takımda hafif sakatlıkları oldu. Tedavilerine başladık. Tedavileri olumlu seyrediyor. Bir sorun yok. Bugün sadece koşu yapıyorlar. Trabzonspor maçında bizimle beraber olmalarını bekliyoruz.' diye konuştu.

Norveç Milli Takımı kampında sakatlık geçiren Martin Linnes'in kontrollerini yapacaklarını aktaran İnce, 'Martin Linnes, milli takım antrenmanında arka adalesinde bir sakatlık yaşadı. Bizim ricamız üzerine milli takımdaki iki maçta da oynatılmadı. Durumu yarın yapılacak kontrol sonucunda belli olacak.' ifadelerini kullandı.

Yener İnce, bugünkü antrenmana katılmayan Eren Derdiyok'un da özel program dahilinde çalıştığını vurgulayarak, 'Eren Derdiyok sakatlıktan çıktığı için özel çalıştırıyoruz. Trabzonspor maçında bizimle olacaktır.' değerlendirmesinde bulundu.

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