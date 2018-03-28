Fatih Terim'in istediği milli yıldız

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Kaan Ayhan için sezon sonu bekleniyor. Fortuna Düsseldorf Kulübü'nde forma giyen milli oyuncu için hazırlanan plan ortaya çıktı.



Futbol Arena'nın haberine göre; geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın kapısından dönen Kaan Ayhan için Fatih Terim de yönetime olumlu görüş belirtti. Sezon sonunda Galatasaray, Kaan'ı kadrosuna katmak için Fortuna Düsseldorf Kulübü ile görüşecek.







DENAYER'İN YERİNE KAAN AYHAN



Denayer'in Manchester City'e geri dönecek olması nedeniyle Terim'in Kaan'ı bu bölge için alternatif oyuncu olarak düşündüğü belirtildi. Stoper bölgesinin yanı sıra ön libero ve sağ bek olarak da görev yapan Kaan Ayhan kısaca Terim'in radarından çıkmış değil.