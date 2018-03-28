Brezilya Almanya'yı tek golle yıktı

Özel maçta Almanya ile karşılaşan Brezilya, güçlü rakibi karşısında sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.



Mücadelenin 37. dakikasında Gabriel Jesus’un attığı golle Brezilya 1-0 öne geçerken golde kaleci Kevin Trapp’in kritik hatası vardı.



İlk yarısı Brezilya’nın üstünlüğü ile sona eren maçın ikinci 45 dakikasında gol sesi çıkmayınca Brezilya sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.



Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca maçın kadrosunda yer almadı.