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Brezilya Almanya'yı tek golle yıktı

Hazırlık karşılaşmasında Almanya ile karşılaşan Brezilya, Gabriel Jesus'un golüyle 1-0 galip geldi.

Spor / 28 Mart 2018 Çarşamba 01:10
Brezilya Almanya'yı tek golle yıktı

Özel maçta Almanya ile karşılaşan Brezilya, güçlü rakibi karşısında sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Mücadelenin 37. dakikasında Gabriel Jesus’un attığı golle Brezilya 1-0 öne geçerken golde kaleci Kevin Trapp’in kritik hatası vardı.

İlk yarısı Brezilya’nın üstünlüğü ile sona eren maçın ikinci 45 dakikasında gol sesi çıkmayınca Brezilya sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca maçın kadrosunda yer almadı.

AlmanyaBrezilyaTalisca


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