Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından ligde 3. sıraya gerileyen ve zirvenin 4 puan gerisinde kalan Beşiktaş, lige 3 puanla dönmek istiyor. Alanyaspor ve Göztepe'yle taraftarı önünde karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, bu 2 maçtan 6 puanla ayrılıp rakiplerinin puan kayıplarını bekleyecek. Milli maçlar için lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezondan bu yana milli araların ardından lige iyi bir geri dönüş yaptı. Dünya Kupası Grup Elemeleri'nin başladığı 5 Eylül 2016'da A Milli Takım, Hırvatistan ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Şenol Güneş'in ekibi, bu maçın ardından 10 Eylül 2016'da Karabükspor ile iç sahada karşılaştı. Beşiktaş bu maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Milliler, 6 Ekim 2016'da Ukrayna, 9 Ekim 2016'da da İzlanda ile karşı karşıya geldi. Bu 2 mücadeleden sonra siyah-beyazlı ekip deplasmanda Kayserispor ile oynadı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. 2016'da oynanan son mili maçta Ay-Yıldızlılar Kosova'yla karşı karşıya geldi. Bu maçın ardından oynanan lig mücadelesinde siyah-beyazlı takım deplasmanda Adanaspor'u 2-1'le geçmeyi başardı.



TEK MAĞLUBİYET GENÇLERBİRLİĞİ'NE



2016 yılında oynanan milli maçların ardından Karabükspor, Kayserispor ve Adanaspor karşısında oynadığı 3 maçtan 9 puanla ayrılan Beşiktaş, 2017'deki milli maçların ardından da 3 karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlılar bu mücadelelerde 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Milliler'in 24 Mart 2017'de Finlandiya'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. 2016-2017 sezonunda oynanan 4 milli maçın ardından da ligde oynadığı karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, üst üste 2. kez şampiyonluğa uzanmayı başardı. Bu sezon A Milli Takım 2 Eylül'de Ukrayna ile deplasmanda, 5 Eylül'de ise Hırvatistan'la iç sahada karşı karşıya geldi. Bu maçların ardından Beşiktaş, Karabükspor'u 10 kişi kalmasına rağmen deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı. Gruptaki son maçlarını oynayan A Milli Takım, 6 Ekim'de İzlanda, 9 Ekim'de de Finlandiya'yla karşılaştı. Bu 2 mücadelenin ardından Gençlerbirliği deplasmanına giden Beşiktaş, son 2 sezonda milli maçlar dönüşündeki ilk puan kaybını yaşadı. Babel'in kırmızı kart gördüğü karşılaşmada Şenol Güneş'in ekibi, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Son 2 sezonda yaşanan 6 milli aranın ardından ligde iyi sonuçlara imza atan Beşiktaş, 6 lig karşılaşmasında 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.





