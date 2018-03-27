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UEFA kulüp organizasyonlarına yeni kurallar

Kulüplere, uzatmaya giden Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa maçlarında 4. oyuncu değişikliği hakkı verilecek Avrupa saatine göre 20.45'te başlayan Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının santrası 21.00'de yapılacak

Spor / 27 Mart 2018 Salı 14:01
UEFA kulüp organizasyonlarına yeni kurallar

UEFA, gelecek 3 sezondaki kulüp organizasyonlarında bazı kural değişikliklerine gitti.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, statüsü değiştirilen 2018-19, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarındaki kulüp organizasyonlarında bazı farklılıklar yaşanacak.

Bu doğrultuda, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası'nda uzatmaya gidilen maçlarda, 4. oyuncu değişikliğine izin verilecek.

Avrupa saatine göre 20.45'te başlayan Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının santrası 21.00'de yapılacak. Grup aşamasına mahsus her hafta 4 maç, 18.55'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale kadar oynanan karşılaşmaların başlama düdüğü, 18.55 ve 21.00'de, çeyrek finalden itibaren ise 21.00'de çalacak.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finalleri ile Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar, kadrolarında 18 yerine 23 futbolcu bulundurabilecek.

Ayrıca artık kulüpler, ara transfer döneminde kadrolarına, herhangi bir sınırlama getirilmeksizin 3 yeni oyuncu ekleyebilecek.

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