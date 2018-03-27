U19 Milli Takım'ı Avrupa Şampiyonası'nda

Elit Tur 7. Grup'ta mücadele eden U19 Milli Takım'ı, grubun son maçında Bosna Hersek'i Güven Yalçın ve Muhayer Oktay'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 maç sonunda puanını 7'ye yükseltti ve UEFA U19 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti. 8 takımla oynanan ve her yıl düzenlenen U19 Avrupa Şampiyonası'na en son 2013 yılında katılan ay-yıldızlılar, 16-29 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlenecek turnuvada Vedat İnceefe yönetiminde boy gösterecek.



Bu turnuvadaki tek şampiyonluğunu 1992'de kazanan Türkiye, 1993 ve 2004'te de finale kadar çıkmasına rağmen kupayı kaldıramamıştı.