Şampiyonluk favorisini açıkladı

İran'ın Tractor Sazi takımının başına geçen tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam, özel açıklamalarda bulundu. İran'daki futbol ortamının yanı sıra gelecek planması hakkında konuşan başarılı hoca, Süper Lig'e dair de Fanatik Gazetesi'ne önemli değerlendirmelerde bulundu.



“Planlamam ve organizasyonum bizi başarıya götürdü her zaman. Bunun sonucunda 10 tane takımımdan 8'inde Bursaspor'un şampiyonluğuyla beraber Avrupa Kupaları'nı yakaladım. Bursaspor'la 4 defa, Beşiktaş, Kayserispor ve Eskişehirspor'la buna ulaştık.”







‘Populizm yapanlar batıyor'



Başarı istiyorsan bunun koşulları var. Gerçekleştirebilenlere bakıyorsun Başakşehir mesela… Tesadüf değil. Popülizm yapmaya çalışanlar batmanın eşiğinde. Günü kurtarmayı düşünmedim hiç. Hayatımı adeta futbola adadım. Profesyonel futbol oynadım, antrenörlükte de bir yerlere geldik. Spor akademisi mezunuyum ve 3 sene de yüksek lisans yaptım. 7 sene eğitim aldım. Antrenörler arasında eğitim düzeyi en iyi olan belki de benim.



‘30 milyon Türk var'



Türkiye'de 1 defa sezon ortasında takım aldım ben. Hep sezon başı takım alırdım. Türkiye'de bu sezon bir ortam oluşmayınca, ben de ‘gel kurtar bizi' diyenlere ret yanıt verdim. İran'dan 3 senedir teklif geliyordu. Tractor Sazi'yi kabul ettim. Tebriz, Van'a 3 km uzaklıkta. Yüzde 99'u Türk bir topluluk. Türkçe konuşuyorlar. Maçlarda ‘Türkiye Türkiye' tezahüratı yapıyorlar. İrandaki 30 milyon Türk de bu takımı destekliyor. İran'da yaklaşık 30 milyon Türk yaşıyor. Ben de oraya gittiğimde yeni öğrendim.



‘Sözleşmem nisanda bitiyor'



İranda'ki durumu değerlendireceğiz. Nisan'ın 20'sinde sözleşmem bitiyor. Türkiye'ye dönmem gerekirse dönerim. Ama şu anda görüştüğüm bir kulüp yok. Şu anda çalıştığım bir kulüp var, ben o kulüple alakalı kararımı daha vermedim. Onlarla görüşmeden, başka bir kulüple görüşmem uygun olmaz. Orada devam etmemle ilgili çok büyük destek var. Benden çok memnunlar. 2 ay oldu İran'a geleli, süreci iyi değerlendirmem gerekiyor.



‘45 bin kişi geliyor'



İran'da beni çalışmaya iten en önemli sebep de buydu. Binlerce insan orada beni karşılamaya geldi. Sevgi, saygı, sahiplenme var. Burası adeta bir Türk takımı. İnsanlar başlarında Türk antrenör istiyor. Yenilseler bile Türk hocayla yenilelim diyorlar. Statları 70 bin kişilik. Geçen haftaki maçı 45 bin kişi izledi. Ben de eğer Türkiye'de çalışmayacaksam farklı bir serüvene atılmak istedim. Gittim oraya Asya Şampiyonası'nı gördüm.



‘Favorim Başakşehir'



Şampiyonluk yarışında en büyük avantaj Galatasaray'da. Ama ben Başakşehir'i büyük bir favori olarak görüyorum. Bu yıl geçen senenin vermiş olduğu tecrübeyle daha iyi gidiyorlar. Beşiktaş her şeye rağmen şampiyonluk yarışının içinde olacak. Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş sonuna kadar savaşırlar. Fenerbahçe'nin fikstür avantajı var ama oynadığı oyun insanları pek tatmin etmiyor. Başakşehir şartlar ve imkanlar açısından çok şanslı. Başakşehir şampiyon olursa sürpriz olmaz.



‘Bursa'da seve seve…'



Ben futbol adına hayatımda yaşadığım en büyük başarıyı Bursaspor'da yaşadım. Beşiktaş'la Fenerbahçe'yle yaşadığım şampiyonluklar da değerli tabii ki. Ama Türkiye'de şampiyonlara bakılınca bir şampiyonluk dikkat çekiyor. Ben orada kırgınlıklar da yaşadım ama şimdi kimseye kırgın değilim. Herkes hatasının farkında. Temennim inşallah Bursaspor'un toparlanıp, başarılı günlere dönmesi. Bir gün Bursaspor'la yollarımız kesişirse seve seve görev yaparım. Ama bugün değil. İlerleyen zamanlar da olursa olur.



‘Milli Takım için 2020 bir şans'



Milli takımda güzel bir jenerasyon var. Cenk, Enes, Hakan, Emre… Arkadan gelenler de var. Abdülkadir, Yusuf… Kaliteli oyuncular. Bu grubu iyi bir şekilde organize edip, güzel bir ekip haline getirmemiz gerekiyor. Bundan sonraki organizasyon 2020 Avrupa Şampiyonası bizim için dönüm noktası olacak. 2020'yi Türk futbolu çok iyi bir şekilde değerlendirmeli.



‘Yönetemiyorsan bırakacaksın'



Malatya'dan ayrılışımla ilgili de konuşursak… Bunu Malatya için söylemiyorum. Genel bir yorum olarak; olaya hakim olamıyorsan, yönetemiyorsan, o zaman insanları kandırmanın pek bir anlamı yok. Biz Malatya'da 3 ay kaldık ve gece gündüz çalıştık. Şu anda Malatya'yı çok başarılı buluyorum. Malatyaspor'un lig de tutunması büyük bir başarıdır. Benim için hayal kırıklığı Karabükspor oldu. Biz Karabükle aynı kampta denk geldik. ‘O takım Avrupa'da oynar' dedik. Nasıl bu hale geldiler anlamadık. Alanya, Konya, Antalya bunlar da iyi bir mücadele gösteremediler. Antalya yıldızları topladı ama şu anda ligde kalma savaşı veriyor. Futbol böyle bir oyun. Ne olacağı hiç belli olmuyor.



‘Samsunspor ayağa kalkmalı'



Samsun'da 10 senem geçti. Hayatımda çok önemli yeri var. Orada evlendim, ilk antrenörlüğüm orada gerçekleşti. Futbol oynadım. Aslen Gümüşhaneli olmama rağmen kendimi Samsunlu olarak da görüyorum. Samsunspor için bir şey yapılması gerekiyorsa tabii ki yaparız. Antrenörlerine destek olacaklar ve bu seneyi kazasız belasız kapatacaklar. Seneye de geçmişi göz önünde bulundurarak, bu takımı yeniden ayağa kaldıracaklardır.