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Lucescu'dan maç sonu ilginç sözler

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Karadağ ile oynadığımız hazırlık maçının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Spor / 27 Mart 2018 Salı 23:57
Lucescu'dan maç sonu ilginç sözler

Mircea Lucescu, yaptığı açıklamalarda oyundan memnun olduğunu dile getirirken, oyuncu grubunda çok büyük değişiklikler yapmayacağını da söyledi.

İşte Mircea Lucescu'nun maç sonundaki sözleri...

''İyi başladık, 2-0 ile. Daha da iyi olabilirdik ancak 45. dakikada rakibimiz gol attı, gereken bölgeyi kapatamadık rakibimizde bu durumdan faydalanarak güzel bir gol attı.''

''2-0'daki güven ile 2-1'deki güven farkı farklı. 2. yarı rakip üzerimize geldi. Sadece duran toplar ve kornerlerde problem yarattılar. Karşılığında 4-5 tane kontratak bulduk, bunları başarabilseydik farklı olurdu.''

''Yediğimiz 2. golde Enes topu kaybedince oyundan düştük. Kritik olarak göremeyiz, sadece oyuncularım genç oldukları için henüz elimizdeki skoru koruyabilme seviyesine gelmiş değiller. Oyun organizasyonu açısından mutluyum. Çalışmalarda konuştuklarımızı sahaya iyi yansıttık. İlk yarıda 40'a kadar oyunun hakimi bizdik. İk maçtaki önemli iki 11 oyuncum, (Serdar ve Gökhan) eksiklerini hissettim. Ancak, diğerleri açısından mutluyum. Bugün Ömer Bayram'da ilk defa oynadı. Emre Akbaba ve Serdar Gürler, İrfan Can da tecrübe kazanacak. Eksikliğimiz oyuncuların 23-24 yaşında olmalarıydı.''

''SONUÇTAN DEĞİL, OYUNDAN MEMNUNUM...''

''Daha 3 maçımız var. Genel olarak oyuncu grubunu değiştirmeyi düşünmüyorum. Bu grupla bir çalışma içine girdik. Tabiiki eski arkadaşlarımıza kapımızı kapamış değiliz. Onları da yeri geldiğinde alacağız.''

''Rakip bizden daha tecrübeliydi, uzun zamandır beraber oyunuyorlardı. Sonuç için mutlu değilim ancak oyun ve davranış açısından mutluyum.''

''Siz de gördünüz ki bizim artık bir oyun sistemimiz var. İrlanda ve Montenegro maçlarına baktığınız zaman bir oyun sistemimiz olduğu gözüküyor ve bunu geliştireceğiz, önemli olan eksik olan güveni aşılamak ve bunu yükseltmek. Önümüzdeki 3 maçta da oyuncuların davranışları daha yukarı taşıyıp bir yere getireceğiz.''

''Sonbaharda üst seviyedeki oyuncularımız hangi form düzeyinde olduğuna bakacağız ancak burdaki arkadaşlar artık ne istediğimi anladı ve sahada göstermeye başladı.''

''Okay bizim için çok önemli bir oyuncuydu, Topal'ın uzun zamandır defansın göbeğinde oynamadığını biliyoruz. Uğur Demirok'un yerine onu tercih ettik. Sadece sonuç isteseydim oyuncu değiştirmezdim. Bu durumda Serdarın, Emre Akbaba'nın İrfan Can'ın potansiyeli olduğunu göremezdim.''

İrlandaBuldukMircea LucescuUğur Demirok


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