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Eski basketbolcunun ibretlik hayatı

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Mehmet Şanlı havalimanında yaşıyor.

Spor / 27 Mart 2018 Salı 11:31
Eski basketbolcunun ibretlik hayatı
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Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen eski basketbolcu Mehmet Şanlı, yaşadığı psikolojik rahatsızlık nedeniyle İstanbul'da havalimanında yaşıyor.

EVE DÖNMEYİ REDDETTİ

22 yaşındayken annesini kaybeden Mehmet Şanlı'nın o dönemden sonra hayatı değişti.

Babasının tüm çabalarına rağmen eve dönmeyi reddeden Şanlı, ABD'ye gitme hayaliyle havalimanında yaşamaya devam ediyor.



TEDAVİYİ YARIDA BIRAKTI

Türkiye Basketbol Federasyonu Şanlı'ya el uzatırken, Şanlı tedaviyi yarıda bırakarak havalimanına geri döndüğü belirtiliyor.

OYNADIĞI TAKIMLAR

2013 yılında 3 sezon boyunca Fenerbahçe Ülker altyapısında oynayan 1995 doğumlu Mehmet Şanlı daha sonra sarı lacivertli takımla karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Sakarya'da düzenlenen ve Fenerbahçe Ülker‘in 2. Bitirdiği Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası‘nda 9.5 sayı-12.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti. Ayrılık sonrası Beşiktaş Integral Forex forması giyen Mehmet Şanlı daha sonra sırasıyla İBB, İTÜ, Final Gençlik ve Muğla Ormanspor formaları giymişti.



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