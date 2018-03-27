Dünya Kupası öncesi casus krizi

Rusya'yı, ajan Skripal ve kızının sinir sistemini etkileyen bir kimyasal kullanarak zehirlenmesinden sorumlu tutan İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etmesiyle başlayan tepki, dünya genelinde yankı buldu.



ABD'nin içinde bulunduğu birçok ülke, kendi topraklarındaki Rus casuslarını sınır dışı etme kararı alırken, kriz futbola da sıçradı.



İZLANDA VE POLONYA BOYKOT EDECEK



Bazı ülkeler bu yaz Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı boykot edeceğini açıkladı.



İzlanda ve Polonya açık bir şekilde boykot kararını duyururken, Avustralya, Danimarka, İsveç ve Japonya Dünya Kupası'nı boykot etme konusunu istişare ettiklerini bildirdi.