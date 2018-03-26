N'doye ve Yusuf Yazıcı Galatasaray'ın korkulu rüyası

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda 1 Nisan Pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın en büyük kozları sarı-kırmızılıları son iki maçta yıkan ikili Dame N'Doye ve Yusuf Yazıcı olacak. Oyuna sonradan girdiği maçlarda takıma önemli katkı sağlayan Senegalli golcü, son oynanan Evkur Yeni Malatayaspor maçına oyuna sonradan girerek karşılaşmanın kaderini değiştirmişti. Uzun yıllar A Milli Takım formasına hizmet etmek isteyen ve başarılı performansıyla dikkat çeken Yusuf Yazıcı da Galatasaray'ı boş geçmeyen bir başka isim olarak ön plana çıkıyor.



Galalatasaray maçlarını boş geçmiyorlar



Galatasaray'ın korkulu rüyası haline gelen iki oyuncunun sarı-kırmızılılara karşı boşları bulunmuyor. Forma giydikleri Galatasaray maçlarından golle tanışan iki oyuncu, Trabzonspor'un 2-0 ve 2-1 sahadan galibiyetle ayrıldığı son iki maçta golleri atan isimler oldu. N'Doye, sarı-kırmızılı takıma karşı oynadığı 4 maçın 3'ünde gol atma başarası gösterdi. Galatasaray'a karşı 3 golü bulunan N'Doye, geldiği ilk sezonda çıktığı Galatasaray maçında bordo-mavililer rakibine 1-0 yenilmişti. N'Doye, 2016-2017 sezonunda ise Galatasaray ile hem deplasmanda hem de içeride oynanan iki karşılaşmada gol atma başarası gösterdi. Söz konusu sezonun 8. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen Trabzonspor'da gol N'Doye'un ayağından gelmişti. Aynı sezonda Trabzon'da oynanan maçı ise Trabzonspor N'Doye ve Yusuf Yazıcı'nın ayağından bulduğu gollerle 2-0 kazanmıştı. 2017-18 sezonunda ise Trabzon'da iki takım arasında oynanan bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğü ile sona eren ilk maçta yine goller 23. dakikada N'Doye ve 49. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ayağından geldi. Trabzonspor, N'Doye ve Yusuf Yazıcı'nın gol attığı Galatasaray maçlarını kaybetmiyor.