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Milliler'in rakibi Karadağ

Eylül, ekim ve kasım aylarında UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya ve İsveç ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Karadağ ile hazırlık maçı yapacak.

Spor / 26 Mart 2018 Pazartesi 11:49
Milliler'in rakibi Karadağ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde eylül, ekim ve kasım aylarında oynayacağı Rusya ve İsveç maçlarının hazırlığını yarın deplasmanda oynayacağı Karadağ mücadelesi ile sürdürecek. 23 Mart Cuma günü ilk hazırlık müsabakasında Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti’ni ağırlayan ay-yıldızlılar, bu maçı 1-0 kazanmıştı.

KARADAĞ İLE İKİNCİ DEFA

Milliler, Karadağ ile ikinci maçına çıkacak. Daha önce 29 Mayıs 2016’da yine bir hazırlık karşılaşmasında birbirlerine rakip olan bu ekibin mücadelesinde kazanan 1-0’lık skorla Türkiye olmuştu. Kırmızı-beyazlılar, yarınki maçla birlikte ilk kez Karadağ’da oynamış olacak.

DÜDÜK MAZIC’TE

Podgorica Şehir Stadı’nda yarın TSİ 20.10’da başlayacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Milorad Mazic yönetecek. Mazic’in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Delibor Djurdjevic yapacak.


A Milli Futbol Takımı


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