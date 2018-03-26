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Arda Turan'a tepki çığ gibi

Gazeteciyi tehdit eden Arda Turan sosyal medyada büyük tepki topladı.

Spor / 26 Mart 2018 Pazartesi 10:37
Arda Turan'a tepki çığ gibi

Medipol Başakşehir'de forma giyen Milli futbolcu Arda Turan bir yemekten sonra eşi Aslıhan Doğan'a soru soran gazeteciyi 'Senin kafanı gözünü kırarım' diyerek tehdit etti.

Daha önce de Milli Takım uçağında gazetecisi Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan Arda Turan tepkileri üzerine çekti.

Bir çok sosyal medya kullanıcısı Arda Turan'a tepki gösterdi.

Arda için yapılan yorumlardan en dikkat çekeni ise 'Para pul zenginlik şöhret insanı insan yapmıyor. İnsanı insan yapan değerlerden bir kaçı topluma, emeğe, insana saygı duyması değer vermesidir' oldu.

İşte Arda Turan'a gelen tepkiler;



























Sosyal MedyaAslıhan DoğanMilli TakımFormaArda Turan


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