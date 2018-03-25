Fenerbahçeli Skrtel ölümden döndü!

Dili yüzünden nefessiz kaldı Karşılaşma bu olay nedeniyle bir süre duraklamasının ardından kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçeli futbolcunun dilinin nefes yolunu bir süreliğine tıkaması nedeniyle, bir süre nefessiz kaldığı belirtildi. Kupayı kaldıran isimdi Martin Skrtel yapılan müdahalenin ardından kendine geldi ve oyuna devam edebildi. Slovakya Milli Takımı kaptanı ikinci yarı oyundan çıkarken, maçın ardından kupayı kaldıran isim oldu.



Martin Skrtel yapılan müdahalenin ardından kendine geldi ve oyuna devam edebildi. Slovakya Milli Takımı kaptanı ikinci yarı oyundan çıkarken, maçın ardından kupayı kaldıran isim oldu.

