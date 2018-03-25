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Fenerbahçeli Skrtel ölümden döndü!

Royal Cup maçında Slovakya Tayland'ı 2-1 mağlup ederken karşılaşmaya Skrtel’in başına gelenler damga vurdu. İlk yarıda yakın mesafeden suratına sert biçimde top gelmesiyle yerde yatan ve nefessiz kalan deneyimli savunmacıya sağlık ekipleri derhal müdahalede bulundu.

Spor / 25 Mart 2018 Pazar 20:53
Fenerbahçeli Skrtel ölümden döndü!
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Dili yüzünden nefessiz kaldı Karşılaşma bu olay nedeniyle bir süre duraklamasının ardından kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçeli futbolcunun dilinin nefes yolunu bir süreliğine tıkaması nedeniyle, bir süre nefessiz kaldığı belirtildi. Kupayı kaldıran isimdi Martin Skrtel yapılan müdahalenin ardından kendine geldi ve oyuna devam edebildi. Slovakya Milli Takımı kaptanı ikinci yarı oyundan çıkarken, maçın ardından kupayı kaldıran isim oldu.

Martin Skrtel yapılan müdahalenin ardından kendine geldi ve oyuna devam edebildi. Slovakya Milli Takımı kaptanı ikinci yarı oyundan çıkarken, maçın ardından kupayı kaldıran isim oldu.

Martin ŠkrtelFenerbahçeSlovakya


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