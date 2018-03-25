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Dünya 1 numarası 175 numaraya yenildi

Miami Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda dünya 175'incisi Kokkinakis'e yenilen 1 numaralı seribaşı Federer, 2014'ten beri ilk defa peş peşe 2 maç kaybetti. Unvanını korumak için çıktığı turnuvaya veda eden Federer, dünya klasmanı liderliğini de Nadal'a kaptırdı.

Spor / 25 Mart 2018 Pazar 11:34
Dünya 1 numarası 175 numaraya yenildi

Avustralyalı tenisçi Thanasi Kokkinakis'in 2-1 yendiği İsviçreli dünya 1 numarası Roger Federer, Miami Açık Turnuvası'ndan 2. turda elendi.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler 2. tur mücadelesinde, ilk turu maç yapmadan geçen son şampiyon Federer ile elemelerden gelen Kokkinakis karşılaştı.

Dünya sıralamasının 175. basamağındaki Kokkinakis, maçı 3-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 kazanarak kariyerinin en önemli galibiyetini elde etti.

Sezona Avustralya Açık, Rotterdam Açık şampiyonluğuyla başlayan Federer, Indian Wells Turnuvası'nın finalinde Juan Martin Del Potro'ya yenilmesinin ardından çıktığı ilk karşılaşmayı da kaybetti. 36 yaşındaki raket, böylece 2014'ten bu yana ilk kez üst üste mağlubiyetler yaşadı.

Unvanını korumak için çıktığı turnuvaya veda eden Federer, erkekler dünya sıralaması liderliğini de Rafael Nadal'a kaptırdı. Dünya 1 numarası unvanını 2 Nisan'da Nadal'a bırakacak Federer, geçen yıl olduğu gibi toprak kort sezonunda oynamayacağını açıkladı.

RotterdamRoger FedererRafael NadalAvustralyaŞampiyon


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