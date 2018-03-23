Beyaz Gazete Ana Sayfa

Lucescu'dan, O'neill'e tepki

Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta İrlanda Cumhuriyeti’ni Mehmet Topal’ın attığı tek golle 1-0 mağlup etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü O’neill’in basın toplantısını uzun tutuğunu savunarak, duruma tepki gösterdi ve basın toplantısına katılmadı.

Spor / 23 Mart 2018 Cuma 23:34
Lucescu'dan, O'neill'e tepki

Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ettiği maçtan sonra Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu basın toplantısına katılmadı. Lucescu'nun basın toplantısına katılmamasının nedeni olarak, maçtan sonra İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü O'neill'in toplantısını uzatması olarak gösterdi. Basın açıklamasını yapmayan Mircea Lucescu, karma alanda bulunan basın mensuplarına maçla ilgili kısa bir açıklama yaparak Antalya Stadyumu'ndan ayrıldı.

Çok iyi bir maç çıkardıklarını ifade eden A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, “Ekip istediğimi yaptı ve oyunun tamamen hakimiydi. İlk yarı biraz daha iyiydi. Maç boyunca 9 kez kaleye şut çektik. İkinci yarıy ise oyuncu değişikliklerinden dolayı da birazcık oyunu hakimiyetini kaybettik ama iyiydik. Ben çok mutluyum, böyle devam etmek istiyoruz. Şimdi önümüzde Karadağ maçı var. O da çok önemli, bu akşamki oyunumuzun konformasyonu olarak gelecek maçta da aynı şekilde aynısını yapmak istiyoruz” dedi.

İrlandaİrlanda CumhuriyetiMilli TakımA Milli Futbol TakımıMircea Lucescu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar