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Darüşşafaka'nın rakibi Lokomotiv Kuban

Yeşilsiyahlı basketbol takımının ULEB Avrupa Kupası finalindeki rakibi Rus temsilcisi oldu.

Spor / 24 Mart 2018 Cumartesi 00:50
Darüşşafaka'nın rakibi Lokomotiv Kuban

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Darüşşafaka'nın finaldeki rakibi Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban oldu.

Almanya temsilcisi Bayern Münih'i yarı finalde iki maçta da yenen ve finale yükselen Darüşşafaka, Rus temsilcisiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

Yarı finalde İtalyan ekibi Grissin Bon Reggio'yu sahasında 82-65 yenen Lokomotiv Kuban, ikinci maçı da deplasmanda 79-69 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi ve finale çıktı.

İki galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinin ilk maçı, 10 Nisan'da oynanacak.

ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan takım, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Avrupa KupasıBayern MünihBasketbolŞampiyonAvrupa Ligi


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