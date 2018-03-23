Beyaz Gazete Ana Sayfa

Usain Bolt Borussia Dortmund idmanında

Dünyanın en hızlı adamı Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile idmana çıktı.

Spor / 23 Mart 2018 Cuma 15:36
Usain Bolt Borussia Dortmund idmanında

Olimpiyat Oyunları’nda, atletizm erkekler 100 metrede dünya rekortmeni olan Jamaikalı Usain Bolt, bu sabah Borussia Dortmund takımının idmanında yer aldı. Basına açık yapılan idmanı bin 400 kişi seyretti. Bir süre önce futbol kariyerine başlayan Bolt’un tecrübe kazanabilmek için idmana katıldığını belirtildi. Koşu ve ısınma hareketlerini zorlanmadan gerçekleştiren Bolt, sekize sekiz küçük kale maçta zorlandığı gözlerden kaçmadı.

Efsane atlet, antrenmandan sonra sevenlerine imza dağıtmayı unutmadı.

Borussia DortmundUsain BoltOlimpiyat


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar