Türkiye, İrlanda'yı yendi.

A Milli Futbol Takımımız, İrlanda Cumhuriyeti ile hazırlık maçında karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazandı.



Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Mehmet Topal kaydetti. Mehmet Topal, korner organizasyonunda Yusuf Yazıcı'nın soldan ortasında sol ayağıyla yaptığı vuruşla ağları havalandırmayı başardı.



YİNE ANTALYA, YİNE MEHMET TOPAL, YİNE 1-0



İrlanda Cumhuriyeti maçında A Milli Takım formasını 74. kez giyen Mehmet Topal, bu süreçteki ikinci golünü kaydetti. Fenerbahçeli futbolcu, A Milli Takım'daki diğer golünü 29 Mayıs 2016'da Karadağ ile oynanan hazırlık maçında atmıştı. Milli Takım'ın 1-0 kazandığı o karşılaşma da Antalya'da oynanmıştı.



Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki Milli Takım, maça Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun 11'iyle başladı. Müsabakaya çıkan 11'in yaş ortalaması 26,3'tü.



Mircea Lucescu, 64'te Cenk Tosun-Enes Ünal ve 69'da Emre Akbaba-Yunus Mallı, 80'de Hakan Çalhanoğlu-İrfan Can Kahveci, 82'de Serdar Aziz-Kaan Ayhan, 87'de Yusuf Yazıcı-Alper Potuk değişikliklerini gerçekleştirdi.



TÜRKİYE:1 - İRLANDA CUMHURİYETİ: 0



Maç sona erdi



52' GOL! Sol taraftan kullanılan kornere iyi bir vuruş yapan Mehmet Topal topu ağlara gönderdi. Ay-yıldızlı forma ile 74. maça çıkan Mehmet 2. golünü kaydetmiş oldu



47' Milli Takımımız ikinci yarıya hızlı başladı. Sağ taraftan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde Çağlar Söyüncü yakın mesafen topu auta gönderdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.



32' Yusuf Yazıcı'nın pasında topla buluşan Hasan Ali sert bir şut çekti fakat defansa çarpan topu Doyle kolaylıkla yakaladı.

17' İrlanda Cumhuriyeti gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta defansın arkasına sarkan Hogan kaleci Volkan Babacan'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti fakat top yan ağlarda kaldı.



4' Ceza sahası dışında toplu buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutu kalecide kaldı.



1' Antalya'da zorlu mücadele başladı.



STAT: Antalya

HAKEM: Slavko Vincic (Slovenya)

SAAT: 20.30

YAYIN: TRT Spor



TÜRKİYE: Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Gökhan Gönül, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu