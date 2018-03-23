Türkiye - İrlanda Cumhuriyeti (CANLI)

A Milli Takımımız, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşıyor.
A Milli Takımımız, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Antalya Stadı'nda oynanan maçı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetiyor.
TÜRKİYE:0 - İRLANDA CUMHURİYETİ: 0
17' İrlanda Cumhuriyeti gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta defansın arkasına sarkan Hogan kaleci Volkan Babacan'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti fakat top yan ağlarda kaldı.
4' Ceza sahası dışında toplu buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutu kalecide kaldı.
1' Antalya'da zorlu mücadele başladı.
STAT: Antalya
HAKEM: Slavko Vincic (Slovenya)
SAAT: 20.30
YAYIN: TRT Spor
TÜRKİYE: Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Gökhan Gönül, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu