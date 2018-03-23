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Sarı-Lacivertlilerde işler tersten yürüyor

Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinden bulunan Fenerbahçe'de 49 golün 10'unu forvet oyuncuları atarken 31'ini ise orta saha oyuncuları kaydetti.

Spor / 23 Mart 2018 Cuma 15:30
Sarı-Lacivertlilerde işler tersten yürüyor

Fenerbahçe bu sezon rakip filelere gönderdiği 49 golle ligin en golcü ikinci takımı durumunda bulunuyor. Ancak ilginçtir gole en yakın oyuncular santrforlar Fernandao, Soldado ve Janssen'in bu gollerden sadece sadece 10'unda imzaları bulunuyor.

Fernandao 5, Roberto Soldado 3 ve Janssen'in de 2 golü var. Soldado, attığı 3 golün hepsini 20 dakikalık zamanda kaydetti. Soldado, Süper Lig'in 12. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan D.G. Sivasspor mücadelesinde 3 gol birden buldu. Buna karşılık orta saha oyuncuları, bu sezon ligdeki 49 golün 31'ini attı. Sarı-Lacivertli takımın en skorer oyuncusu olan Giuliano 12 gol attı.

Bu sezon gol sevinci yaşayan orta saha oyuncuları Valbuena 5, Dirar, Ozan ve Alper 3'er, Josef ve Topal 2'şer, Aatıf da 1 kez fileleri havalandırdı.

Roberto SoldadoSivassporFenerbahçeÜlker


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