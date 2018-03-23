Ibrahimovic veda etti

Sosyal paylaşım sitesi Twitter ile Instagram hesaplarından açıklamada bulunan 36 yaşındaki golcü, sevenlerine veda ederek, 'Güzel şeylerin de bir sonu var ve harika iki sezonun ardından Manchester United'dan ayrılma zamanı geldi. Kariyerimin bu kısmını benimle paylaşan kulübe, taraftarlara, takıma, teknik direktöre ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.



İlk sezonunda 28 kez ağları sarsarak takımın en golcü oyuncusu unvanını elde eden Ibrahimovic, uzun süredir devam eden ciddi sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 187 dakika sahada kalabildi.



Kariyerini ABD'nin Los Angeles Galaxy takımında sürdürmesi beklenen Zlatan Ibrahimovic, kentin prestijli gazetelerinden Los Angeles Times'a verdiği tam sayfa reklam ile iddiaları güçlendirdi.



Reklamda, Los Angeles Galaxyli taraftarlara kendine özgü üslubuyla seslenen İsveçli futbolcu, 'Sevgili Los Angeles. Bir şey değil.' mesajını paylaştı.