Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fikret Orman, PSG'nin başkanı ile görüştü!

Beşiktaş'ın başkanı Fikret Orman ile PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile Katar'da bululştu.

Spor / 23 Mart 2018 Cuma 00:50
Fikret Orman, PSG'nin başkanı ile görüştü!

Beşiktaş'ın başkanı Fikret Orman, Katar'da sürpriz bir ziyarette bulundu.

Fikret Orman, PSG'nin milyarden başkanı Nasser Al-Khelaifi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından açıklayan Fikret Orman, "Değerli dostum Paris S.G Başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi aynı zamanda başkanlığını yaptığı Katar Tenis Federasyonu'nda ziyaret edip, keyifli bir futbol sohbeti yaptık." ifadelerini kullandı.

Sosyal MedyaKatarFikret OrmanBeşiktaşParis


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar