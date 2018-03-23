Fikret Orman, PSG'nin başkanı ile görüştü!

Beşiktaş'ın başkanı Fikret Orman ile PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile Katar'da bululştu.
Beşiktaş'ın başkanı Fikret Orman, Katar'da sürpriz bir ziyarette bulundu.
Fikret Orman, PSG'nin milyarden başkanı Nasser Al-Khelaifi ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından açıklayan Fikret Orman, "Değerli dostum Paris S.G Başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi aynı zamanda başkanlığını yaptığı Katar Tenis Federasyonu'nda ziyaret edip, keyifli bir futbol sohbeti yaptık." ifadelerini kullandı.