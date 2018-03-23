Fenerbahçe Boluspor'dan fark yedi

Fenerbahçe, Milli arayı fırsat bilerek hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile hazırlık maçı yaptı. Tam 8 golün atıldığı maçta Fenerbahçe, Boluspor'a 6-2 mağlup olarak tarihi bir yenilgi yaşadı.



Boluspor'a tarihi galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Burak Asan, 31. dakikada Andre Santos, 45. dakikada Sefa Yılmaz, 52. dakikada Guido Koçer, 83. dakikada Mutlu Güler ve 86'da Emre Gültekin kaydetti.



Fenerbahçe'nin golleri ise 26'da Aatif Chahechouhe ve 80. dakikada Fernandao attı.



OZAN TUFAN, UZUN SÜRE SONRA 11'DE



Fenerbahçe'de Aykut Kocama için kadro dışı bırakılan ve ara transfer döneminin sona ermesinin ardından kadroya geri dönen Ozan Tufan, Boluspor maçıyla tekrar ilk 11'e geri döndü.



Genç oyuncu son olarak 13 Aralık'ta Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ettikleri mücadelede 90 dakika sahada kalmıştı.



GIULIANO, VALBUENA, FERNANDAO SAHADA



Sahaya Volkan, Şener, Batuhan, Andreas Kilit, Serhat, Onur, Ozan Tufan, Samed, Aatif, Mehmet Ekici, Soldado 11'i ile çıkan Fenerbahçe'de teknik direktörü Aykut Kocaman, 3-1 biten ilk yarının ardından ikinci yarıya Giuliano, Valbuena, Fernandao gibi as oyuncularını oyuna aldı ancak skoru lehine değiştiremedi.



Maçtan Dakikalar



14. dakikada kaleci Volkan Demirel'in kalesinden uzaklaştığını gören Burak Asan'ın yaklaşık 40 metre uzaklıktan çektiği şut ağlarla buluştu. 1-0



26. dakikada ceza sahası içinde Soldado'nun verdiği ara pasta topla buluşan Aatif Chahechouhe'nun şutu ağlarla buluştu. 1-1



31. dakikada Boluspor'un geliştirdiği atakta yaklaşık 25 metreden Santos'un şutu golle sonuçlandı. 2-1



44. dakikada Onur'un müdahalesinde Bolusporlu Burak yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.



45. dakikada Sefa Yılmaz'ın kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 3-1



51. dakikada Caner'in sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pasta Guido Koçer'in gelişine vurduğu şut ağlara gitti. 4-1



80. dakikada gelişen atakta kaleciyle karşı karşıya kalan Fernandao'nun şutu ağlarla buluştu. 4-2



83. dakikada kaleci Volkan'ı çalımlayarak geçen Mutlu Güler topu ağlara gönderdi. 5-2



86. dakikada ceza sahasına giren Yusuf Emre'nin şutu ağlarla buluştu. 6-2



Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Engin Erdem xx, Önder Yılmaz xx



Boluspor: Ertuğrul Taşkıran xx, Göksu Alhas xx (Furkan Şeker dk. 46 xx), Alim Öztürk xx (Diarra dk. 46 xx), Franco xx (Renato dk. 46 xx), Caner Cavlun xx, Burak Asan xxx (Özgür İleri dk. 59 xx), Akabueze xx (Mutlu Güler dk. 78 x), Santos xxx (İrfan Başaran dk. 46 xx), Ahmethan Köse xx (Yusuf Emre Gültekin dk. 46 xxx), Guido Koçer xxx (Umut Meraş dk. 65 x), Sefa Yılmaz xxx



Yedekler: Gökhan Değirmenci, Sabri Can, Furkan Şeker, Cengiz Umut Meraş, Renato Arapi, Diarra, Özgür İleri, Yusuf Emre Gültekin, İrfan Başaran, Mutlu Güler, Mustafa Durak



Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar



Fenerbahçe: Volkan Demirel x, Onur Topal xx, Ozan Tufan xx, Mehmet Ekici xx (Juliano), Şener Özbayraklı xx, Batuhan Yılmaz xx, Antreas Kilit xx (Yiğithan Güveli dk. 63 x), Samed Karakoç xx, Serhat Kot xx (Erdem Aydın dk. 46 xx) (Enes Topal dk. 73 x), Aatıf Chahechouhe xxx (Valbuena dk. 46 xx), Soldado xx (Fernandao dk. 46 xx)



Yedekler: Ahmet Oytun Özdoğan, Abdullah Yiğitler, Abdullah Yerli, Santana, Giuliano, Erdem Aydın, Valbuena, Yiğithan Güveli, Adenis Shala, Enes Topal



Teknik Direktör: Aykut Kocaman



Goller: Burak Asan (dk. 14), Santos (dk. 31), Sefa Yılmaz (dk. 45) (Boluspor), Guido Koçer (dk. 51), Mutlu Güler (dk. 83), Yusuf Emre Gültekin (dk. 86), Aatıf Chahechouhe (dk. 26), Fernandao (dk. 80) (Fenerbahçe)



Sarı kart: Alim Öztürk (Boluspor)