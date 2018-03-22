Soner Yalçın yazdı: 3 Temmuz süreci ne zaman başladı?

Sözcü gazetesi yazarlarından Soner Yalçın, bugün 'Şike gerçekleri' başlıklı bir yazı kaleme aldı.



Yalçın'ın gündeminde FETÖ'nün futbolda şike kumpası vardı. 'Süreci 3 Temmuz 2011 tarihiyle başlatmak; tahliyeler ile sonlandırmak doğru değil.' ifadesini kullanan Yalçın, 1995 yılına işaret etti.



O yıl çekilen Fetullah Gülen ile Maradona'nın yan yana oturtulduğu fotoğraf ile Hakan Şükür'ün düğünündeki Fetullah Gülen'in şahitlik fotoğrafını hatırlatan Yalçın, 'Gördüğünüz gibi konu dallı budaklı/mevzu derin…' ifadesini kullandı.



Köşe yazısının bir bölümü şöyle:



O zorlu günlerde…



Fetullah Gülen Cemaati'ne karşı mücadele veren çok az gazeteci vardı.



Bizim SÖZCÜ editörü Aytunç Erkin bunlardan biriydi. Ta 2005 yılında “Fethullah Hoca'nın Şifreleri/Başmuavini Nurettin Veren Anlatıyor” kitabını yazdı.



Sonra FETÖ'nün peşini hiç bırakmadı…



3 Temmuz “şike operasyonunun” perde arkasını “Sarı Lacivert Öfkeli Adam: Aziz Yıldırım” kitabında anlattı.



Bugünlerde…



FB TV'de “Son Kale” programını yapıp sunmaya başladı. Pek medyada görünmek istemediğimi bilmesine rağmen, kendine has üslubuyla “Usta mutlaka geliyorsun” dedi.



Aytunç Erkin gibi gazetecilik bayrağını hiçbir koşulda elden düşürmeyen meslektaşlarımın yanında olmaktan gurur duyuyorum. “Gelirim” dedim. Gittim. Konuştum. Dün yayınlandı.



Benim 3 Temmuz sürecine bakışım farklı.



Şöyle:



FB cephesi sürekli “yapmadık” savunmasını yaptı/ yapıyor. Kendini aklamaya çalışmaktan, büyük oyuna odaklanamıyor. Şunu anlatmak istiyorum:



Süreci 3 Temmuz 2011 tarihiyle başlatmak; tahliyeler ile sonlandırmak doğru değil.



Süreç 1995'te start aldı:



Sembol iki fotoğraf karesi var.



-Biri; Bosna-Hersek ile dayanışma maçında Fetullah Gülen ile Maradona'nın yan yana oturtulduğu fotoğraf…



-Diğeri; Hakan Şükür'ün düğünündeki Fetullah Gülen'in şahitlik fotoğrafı…



Cemaat, “futbolun gücünü” bir mürit sayesinde keşfetti: İhsan Kalkavan!



Tarih: 29 Mart 1998.



Beşiktaş Kongresi'nde efsanevi başkan Süleyman Seba'nın karşısına kimi çıkardılar: İhsan Kalkavan!



Medya desteğini arkasına alan Kalkavan destekçileri Seba için ne diyordu:



“16 yıldır başkanlık yapıyorsun yeter artık!”



Seba, Beşiktaş'ı FETÖ'ye teslim etmedi…



İhsan Kalkavan kongre sonucunu alır almaz Altunizade bulunan FETÖ merkezine gitti. Gülen şöyle teselli etti:



“İhsan gün gelecek ‘başkan ol' diye sana yalvaracaklar!”



3 Temmuz 2011 sürecinde FETÖ müritleri ne dedi:



“Bizim futbola ne ilgimiz olabilir!” Hep yalan konuştular…



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