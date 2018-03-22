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Selçuk İnan'ın menajeri kulübe icra gönderdi

Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak, futbolcunun Galatasaray'a transfer olmasına ilişkin sözleşmeden doğan alacağının ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'nü mahkemeye verdi.

Spor / 22 Mart 2018 Perşembe 16:30
Selçuk İnan'ın menajeri kulübe icra gönderdi

Batur Altıparmak, menajerliğini yaptığı Selçuk İnan'ın Galatasaray'a transfer olmasına ilişkin sözleşmeden doğan 1 milyon 231 bin 921 liralık alacağının ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray Kulübü'ne icra müdürlüğü aracılığıyla ödeme emri gönderdi.

Galatasaray'a 2011 sezonunda Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer olan Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak, o dönem sözleşmeden doğan alacakları ödenmediği gerekçesiyle sarı kırmızılı kulübe dava açtı.

Daha önce 2011'den 2015'e kadar yapılan ilk sözleşmeden doğan alacağını gecikmeli olarak tahsil eden menajer Batur Altıparmak, Selçuk İnan'ın yenilenen sözleşmesinden doğan ödemesi gerçekleşmeyince Galatasaray Kulübü'ne icra müdürlüğü aracılığıyla ödeme emri gönderdi.



BATUR ALTIPARMAK'TAN AÇIKLAMALAR

 Batur Altıparmak, ”Galatasaray Kulübü Selçuk İnan'ı 2011'de bedelsiz olarak transfer ettiğinde ben sözleşmeden doğan alacağımı peşin olarak onlardan talep edebilirdim. Ama ben yıl yıl ödemeyi kabul edebileceğimi ve sadece gecikme yaşanmamasını rica ettim. Onlar hiçbir ödemeyi zamanında yapmadılar. Ben 2015'e kadar olan sözleşmenin alacağını ancak 2016 yılında alabildim. Daha sonra Selçuk İnan Galatasaray ile ikinci sözleşmeyi yaptı. Benim menajerlik ücretim yine ödenmedi. Zorlamayınca paramı alamıyorum. Bu kez 2016-17 sezonunun alacağı için dava açmak zorunda kaldım.” ifadelerini kullandı.

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