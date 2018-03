Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde açıklanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 22.03.2018 tarih ve 62 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:



'Kasımpaşa'nın, 16.03.2018 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kale Arkası Kapalı E, Kapalı Tribün C, giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Medipol Başakşehir FK'nin, 18.03.2018 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyleFDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Vıp Üst D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Beşiktaş'ın, 18.03.2018 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Güney Üst A ve ALT A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Atiker Konyaspor Kulübü teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın, 18.03.2018 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Kayserispor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Fenerbahçe'nin, 17.03.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto C,D,E,F,L,M,N, Migros C, D, E, F, K, L, M, N bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Fenerium ALT D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 55 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Fenerbahçe teknik sorumlusu Aykut Kocaman'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına,



Galatasaray'ın, 17.03.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün F, G, H, N, O, P bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada Galatasaray'ın taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Galatasaray'ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35 bin para cezası ile cezalandırılmasına,



MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 18.03.2018 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Eskişehirspor Spor Toto TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Gençlik Parkı Kale Arkası A, B, C, D, E, F, G, Saatli Kale Arkası D,E,F,G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Denizlispor Kulübü'nün, 17.03.2018 tarihinde oynanan Altınordu - Denizlispor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Güney B bloka, giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



B.Ş. BLD. Erzurumspor Kulübü'nün, 18.03.2018 tarihinde oynanan .Ş. BLD. Erzurumspor - Akın Çorap Giresunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Üst F1,F2 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada B.Ş. BLD. Erzurumspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Akın Çorap Giresunspor Kulübü'nün, 18.03.2018 tarihinde oynanan .Ş. BLD. Erzurumspor - Akın Çorap Giresunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Samsunspor Kulübü'nün, 18.03.2018 tarihinde oynanan Samsunspor - Boluspor Spor Toto 1.Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Samsunspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Alt 114, Doğu Alt 130,131 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Boluspor Kulübü'nün, 18.03.2018 tarihinde oynanan Samsunspor - Boluspor Spor Toto 1.Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 221A, 221B numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Adanaspor Kulübü sporcusu Ronei Gleison Rodrigues Dos Reis'in, 17.03.2018 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Adanaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,



Gaziantepspor Kulübü'nün, 17.03.2018 tarihinde oynanan Gaziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada Gaziantepspor Kulübü sporcusu Hüseyin Polat'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”